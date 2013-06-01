Мэрия Черкасс предлагает повысить квартплату в городе

Мэрия Черкасс предложила Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства внести изменения в некоторые нормативно-правовые акты, которые бы позволяли включить в тариф на квартплату затраты на капитальные ремонты дома, в частности, лифтов, крыш, внутридомовых сетей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома со ссылкой на начальника управления ЖКХ городского совета Аллу Грохольскую, есть необходимость включения в тариф на квартплату составляющей расходов на капитальные ремонты дома, поскольку в Черкассах приватизировано около 95% квартир. Расходы на капитальные ремонты должны брать на себя владельцы квартир, как это происходит в ОСББ или ЖСК, где жители сами хозяйствуют в своих домах.

Порядок оформления тарифов на услуги ЖКХ утверждается постановлением Кабмина. И если в тариф на тепло- и водоснабжение инвестиционная составляющая включена, то вот в тарифе на содержание жилья такой составляющей нет. Поэтому целесообразно решить этот вопрос на государственном уровне, сказала она.

По словам Грохольской, в Минрегионе признают, что сегодня отсутствует механизм финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет совладельцев этих домов, а также информируют, что с целью создания нормативно-правовой основы Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования инвестиционной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства» внесены изменения в Закон «О жилищно-коммунальных услугах» в части дополнение ст. 31 изменением, которое предусматривает, что в состав экономически обоснованных расходов на производство (предоставление) жилищно-коммунальных услуг включается инвестиционная составляющая – расходы на возмещение инвестиционных ресурсов, привлеченных инвестиционными программами, и их стоимость.

Кроме этого, разработан проект постановления Кабмина «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения инвестиционных программ, которые реализуются на объектах жилого фонда», который сейчас находится на согласовании в центральных органах власти.

Вместе с тем, говорится в сообщении, Минрегион прорабатывает вопрос внесения соответствующих изменений в постановление правительства от 1 июня 2011 года № 869 «Об обеспечении единого подхода к формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги» в части включения в состав экономически обоснованных расходов инвестиционной составляющей на производство (предоставление) жилищно-коммунальных услуг».