В Украине выросли цены на строительные работы

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-апреле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 6,6%, сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, повышение цен на СМР в январе-апреле т.г. наблюдалось во всех сферах строительства.

В частности, по данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере комплексных промышленных сооружений – на 7,5% по сравнению с январем-апрелем 2012 года. А менее всего подорожали СМР в сфере трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 6,1%.

При этом стоимость строительно-монтажных работ в апреле 2013 года по сравнению с мартом этого года снизилась на 1,9%.

В Госстате отметили, что наибольшее снижение зафиксировано в сфере жилых зданий – на 2,2%, тогда как наименьшее – в строительстве транспортных сооружений (на 0,7%).

Как сообщал УНИАН, цены на СМР в Украине в 2012 году возросли на 12,6% по сравнению с 2011 годом. А в 2011 году стоимость строительно-монтажных работ в стране выросла на 19,4% по сравнению с 2010 годом.