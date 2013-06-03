Нотариусам запретят завышать стоимость услуг по госрегистрации недвижимости

Министерство юстиции Украины предлагает внести изменения в Закон Украины «О нотариате», которые предусматривают ограничение стоимости услуг нотариусов, наделенных правом осуществлять госрегистрацию недвижимого имущества. Об этом сообщила пресс-служба Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестра).

Как говорится в сообщении со ссылкой на главу Укргосреестра Дмитрия Ворону, в частности, изменениями в закон предусматривается, что размеры ставок и порядок уплаты нотариального сбора будут определяться Кабмином, а для социально незащищенных слоев населения будут установлены льготы.

«С 1 января этого года почти 7 тыс. нотариусов получили право осуществлять государственную регистрацию недвижимого имущества. Поскольку операции с недвижимостью происходят, прежде всего, на вторичном рынке, то сегодня почти 50% соглашений осуществляется именно нотариусами. До конца года этот показатель вырастет до 70%. В то же время мы получаем информацию о существенной разнице стоимости услуг нотариусов в зависимости от региона», - отметил Ворона.

По его словам, украинцы не должны переплачивать за услуги нотариусов. Именно поэтому Минюст разработал изменения в законодательство, которые предусматривают ограничение стоимости услуг нотариусов, в том числе и частных.

При этом сроки поступления законопроекта в парламент и его рассмотрения депутатами не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость вместо Бюро технической инвентаризации проводят органы Укргосреестра.