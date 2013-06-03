Украинцы с начала года получили 450 льготных ипотечных кредитов

Граждане Украины – участники правительственной программы удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения граждан доступным жильем с начала года получили 450 кредитов на сумму 101,3 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

По информации Минрегиона, наибольшее количество кредитов по данной программе выдано в Киеве - 47 кредитов на 16,18 млн грн, Винницкой области - 52 кредита на 12,67 млн грн и Сумской области - 49 кредитов на 9,06 млн грн. В Минрегионе также сообщили, что Межведомственная комиссия, формирующая перечень объектов жилищного строительства для участия в программе, отобрала 392 объекта, в которых может быть куплено более 16 тыс. квартир.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля 2012 года утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В программу несколько раз вносились изменения.

По условиям программы, кредиты предоставляются сроком до 15 лет в гривне, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство.

Минрегион в 2013 году рассчитывает на заключение гражданами 6,7 тыс. ипотечных договоров в рамках программы удешевления ипотеки под 3%.