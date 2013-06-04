В Житомире почти на 30% выросла квартплата. Горсовет считает тарифы экономически обоснованными

В Житомире квартплата с 1 июня в зависимости от размера квартиры - однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная и т.д. - возросла к существующей в среднем на 12-27%.

Как сообщили в управлении жилищного хозяйства Житомирского городского совета, такое решение принял исполком Житомирского городского совета.

Теперь в Житомире тарифы приведены к экономически обоснованному уровню, утверждают в горсовете, объясняя, что стоимость тарифов выросла из-за повышения уровня минимальной заработной платы, стоимости энергоносителей и топлива.

"При условии сохранения тарифов на уровне ниже себестоимости предоставления услуг, финансово-хозяйственная деятельность коммунальных производственных жилищных ремонтно-эксплуатационных предприятий (КПЖРЭП) Житомира была бы убыточной. Если бы тарифы не пересмотрели, до конца этого года общая убыточность КПЖРЭП Житомира достигала бы 4,5 млн грн», - сообщает пресс-служба горсовета.

Следовательно, с 1 июня этого года тарифы на квартплату в Житомире повысились в среднем на 21-45 коп. за квадратный метр. На кошельках жителей Житомира повышение тарифов скажется в среднем от 10 до 26 грн в месяц в зависимости от размера квартиры.

Власти города считают новые тарифы экономически обоснованными и такими, которые обеспечат выход на прибыльный уровень КПЖРЭП, «это позволит более качественно и своевременно предоставлять жителям Житомира услуги по содержанию домов и придомовых территорий, в том числе и проведение текущих ремонтов жилищного фонда», - сообщает пресс- служба горсовета.

За качеством предоставляемых услуг в Житомире будет следить институт старших по дому: если работы не выполняются или выполняются ненадлежащим образом, старший по дому имеет право не подписывать акты выполненных работ, готовить акт-претензию, согласно которому жители не будут платить за недополученные услуги, обещают власти Житомира.