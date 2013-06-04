Рада отказала предприятиям ТКЭ и водоканалам в выделении средств на погашение разницы в тарифах

Верховная Рада не поддержала в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» (относительно наполнения источников субвенции для погашения разницы в тарифах).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали только 195 (при необходимых 226) из 391 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

В пояснительной записке отмечается, что у предприятий теплоэнергетики, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую энергию, и предприятий, которые предоставляют услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, в связи с несоответствием утвержденных тарифов фактической стоимости тепла и услуг, возникают финансовые осложнения, что приводит к несвоевременным и не в полном объеме расчетам за электрическую энергию и потребленный природный газ.

С целью улучшения финансового состояния таких предприятий и обеспечения своевременных расчетов за потребленный природный газ и электрическую энергию предлагается обеспечить источники субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению в сумме 270 млн грн.

Источниками финансирования этой субвенции определены поступление в специальный фонд государственного бюджета от погашения задолженности и обязательств, в том числе с налога на добавленную стоимость, и с уплаты штрафных санкций и процентов при пользовании ресурсами, предприятий электроэнергетической и угольной отраслей, перед Государственным агентством резерва Украины за полученные материальные ресурсы, на сумму 170 млн грн и поступления от уплаты части чистой прибыли (дохода) и дивидендов, начисленных по результатам деятельности в 2012 году предприятий электроэнергетической, угольной отраслей, предприятий, которые предоставляют услуги по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии, централизованного водоснабжения и водоотвода на сумму 100 млн грн.