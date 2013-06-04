Кабмин вновь уменьшил уставный капитал Государственного ипотечного учреждения

Кабинет министров Украины уменьшил уставный капитал Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на 196,1 млн грн - до 755,6 млн грн.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №391 от 3 июня 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года Кабинет министров уменьшил уставный капитал ГИУ, которое занимается рефинансированием ипотечных кредитов, на 1,25 млрд грн - до 951,7 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.