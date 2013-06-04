«ЭСТА Холдинг» заменит стены двух верхних этажей киевского ЦУМа

Девелоперская компания «ЭСТА Холдинг» заменит новыми стены двух верхних этажей киевского ЦУМа – одного из крупнейших в стране магазинов, завершение реконструкции которого запланировано на 2015 год, сообщила пресс-служба «ЭСТА Холдинг».

«Компания «ЭСТА Холдинг» пригласила специалистов Научно-исследовательского института строительных конструкций (НИИСК) для проведения дополнительного обследования прочности несущих конструкций и стен ограждения шестого и седьмого этажей здания ЦУМа. В результате детального обследования техническое состояние конструкций стен 6 и 7 этажей ЦУМа признано критическим. Кроме того, вероятность дальнейшего ухудшения состояния стен во время эксплуатации является очень высокой», - говорится в сообщении «ЭСТА Холдинг».

Согласно выводам НИИСК, стены 6 и 7 этажей выполнены из кирпича и раствора низкого качества и обладают недостаточной прочностью, что делает вероятность обрушения вышеуказанных этажей, построенных в 1952 году, очень высокой.

Поэтому «ЭСТА Холдинг» приняла решение о том, что для качественной и безопасной реализации проекта необходимо разобрать стены двух верхних этажей ЦУМа с последующим восстановлением их в идентичном виде.

«Наиболее характерные элементы 6 и 7 этажей ЦУМа (облицовочная плитка, элементы декора и т.д.) будут законсервированы для их использования во время восстановления. Этот проект будет разработан институтом «УкрНДИпроектреставрация» и пройдет все необходимые согласования в уполномоченных государственных органах», - сообщила пресс-служба девелоперской компании.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля компания «ЭСТА Холдинг» заявила о том, что приступила к очередному этапу подготовительных работ по проекту реконструкции Киевского ЦУМа, который предусматривает установку металлоконструкций, удерживающих внешние стены здания.

В результате реконструкции планируется увеличить общую площадь ЦУМа вдвое - до 37 тысяч 740 кв. м и построить подземную парковку на 180 мест за счет использования территории внутреннего двора, а также подземного пространства.

Справка УНИАН. Компания «ЭСТА Холдинг» - управляющая компания группы «ЭСТА» - холдинга недвижимости группы СКМ. Выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.