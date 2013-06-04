Темник: до конца года введут в эксплуатацию 11 млн кв. м жилья

Объем введенного жилья по итогам 2013 года ожидается на уровне 11 млн кв. м, что, как ожидается, будет несколько больше показателя прошлого года (10,7 млн кв м).

Об этом в интервью газете «Голос Украины» заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Темник.

«Теперь уже можно говорить, что объем введенного в эксплуатацию жилья в этом году составит 11 млн кв. м. В прошлом году этот показатель составил 10,75 млн кв. м», - подчеркнул министр.

При этом министр отметил, что рост строительства стал возможен за счет положительного инвестиционного имиджа отрасли и активной работы по импортозамещению в секторе строительных материалов.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в Украине в январе-марте 2013 года было введено в эксплуатацию 2,116 млн кв. м жилья, что на 0,4% больше соответствующего периода 2012 года, а без учета узаконенных самовольно построенных объектов - больше на 9,9%.

За 2012 год было введено в эксплуатацию 10,749 млн кв. м жилья, что на 14,2% больше показателей 2011 года.