В Киеве дорожает аренда квартир

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в период с 5 мая по 4 июня выросла на 0,14% - до 715 долл. в месяц, сообщила консалтинговая компания SV Development.

«Самым дешевым оставался Дарницкий район, где средняя цена аренды однокомнатной квартиры составила 448 долл. в месяц, а самым дорогим Печерский район – 729 долл. в месяц», - говорится в сообщении SV Development.

При этом наибольший рост цен на аренду однокомнатных квартир наблюдался в Дарницком районе - на 0,45%, до 448 долл. в месяц. А снижение стоимости аренды однокомнатных апартаментов было отмечено в Шевченковском районе - на 0,16%, до 607 долл. в месяц.

По данным SV Development, средняя цена аренды «двушек» за указанный период больше всего выросла в Голосеевском районе – на 0,36%, до 564 долл. А наибольшее удешевление средней стоимости аренды квартир произошло в Святошинском районе - на 0,32%, до 617 долл. в месяц.

Что же касается трехкомнатных квартир, то наибольшее подорожание аренды произошло в Святошинском районе – на 0,38%, до 783 долл. в месяц. А снижение стоимости аренды «трешек» в прошедшем месяце наблюдалось в Соломенском районе – на 0,13%, до 799 долл.

Как ранее сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в І квартале 2013 года выросла на 2,46% - до 708 долл. за квартиру в месяц.