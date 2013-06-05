Рада разрешила брать кредит ЕБРР на строительство метро в Днепропетровске

Верховная Рада Украины приняла Закон «О ратификации кредитного соглашения (проект завершения строительства метрополитена в Днепропетровске) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 320 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Кредитное соглашение было подписано 27 июля 2012 года в Днепропетровске.

По этому соглашению Украине предоставляется кредит в размере 152 млн. евро для завершения строительства метрополитена в Днепропетровске.

Привлечение займа ЕБРР осуществляется в евро по плавающей процентной ставке (EURIBOR + 1% годовых), которая на сегодняшний день составляет около 1,5%, комиссия за обязательство составляет 0,5% годовых от неиспользованной части займа, единовременная комиссия – 1% от суммы займа (1,52 млн. евро).

В соответствии с условиями соглашения, заемщиком средств кредита ЕБРР является Украина, которая обязуется передать привлеченные средства исполнителю проекта КП «Днепропетровский метрополитен» для финансирования проекта «Завершения строительства метрополитена в г. Днепропетровск».

Средства, которые поступят от ЕБРР, отображены в дополнении №2 «Финансирование государственного бюджета Украины на 2013 год» к Закону «О государственном бюджете Украины на 2013 год» в специальном фонде бюджета по коду доходов 401200 «Внешние заимствования».

Дополнением №9 к Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» предусмотрено финансирование в этом году проекта завершения строительства метрополитена в Днепропетровске за счет привлеченных государством кредитных средств ЕБРР (общим объемом 152 млн. евро) в объеме 99 млн. грн.

В соответствии со ст. 26 Закона «О Государственном бюджете на 2012 год», расходы на обслуживание кредита будут компенсированы государству Днепропетровским городским советом.

Поскольку законом предусматривается предоставление средств коммунальному предприятию «Днепропетровский метрополитен» на безвозвратной основе, расходы госбюджета на погашение кредита компенсированы не будут. Погашение Украиной кредита будет осуществляться 22 ровными полугодовыми взносами, начиная с 2016 года.

Справка УНИАН. Днепропетровский метрополитен строится более четверти века.

Строительство метро было возобновлено в феврале 2011 г.

Днепропетровское метро имеет одну линию длиной 7,8 км с 6 станциями.

Согласно технико-экономическому обоснованию, которое выполнила австрийская компания SGS Austria, стоимость проекта достройки трех новых станций днепропетровского метрополитена составляет 368 млн евро (более 4 млрд грн).

Из них 304 млн евро предполагается привлечь в виде кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) (по 152 млн евро каждый банк) под предоставленные правительством Украины государственные гарантии.