Попов заверил киевлян, что горячая вода появится в ближайшее время

Председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов надеется, что возобновление горячего водоснабжения киевлян произойдет в ближайшее время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в среду, 5 июня, журналистам.

«Подадим газ. Сегодня «Киевэнерго» обсудит этот вопрос с «Нафтогазом». Я со своей стороны попросил руководство «Нафтогаза», чтобы оно конструктивно подошло к этому вопросу», - отметил Попов.

По его словам, в этом году средства на погашение разницы в тарифах заложены в государственном бюджете, и уже проводились соответствующие расчеты, но не в полном объеме.

Председатель КГГА обратил внимание на то, что подобная ситуация в Киеве складывается не первый раз, но она всегда решалась положительно.

«Поэтому я думаю, что в ближайшее время, может, сегодня, будем иметь ответ на этот вопрос», - сказал Попов.

По его словам, сейчас «Киевэнерго» и НАК «Нафтогаз Украины» как субъекты хозяйственной деятельности должны определиться с перспективой погашения долга в размере около 1 млрд грн.

«Город всегда был участником таких переговоров, потому что нам «Нафтогаз» доверяет, как мне кажется. У нас есть своя история взаимоотношений, мы стараемся свои обязательства всегда выполнять», - отметил председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, 3 июня ПАО «Киевгаз» ограничило газоснабжение шести котельных ПАО «Киевэнерго». Вследствие этого отсутствует горячее водоснабжение у потребителей части Святошинского, Дарницкого, Шевченковского, Оболонского и Голосеевского районов столицы.

Всего без горячей воды остались 872 потребителя, среди них 628 жилых домов, 32 детских учреждения, 42 школы, 27 лечебных учреждений, 137 других потребителей.

Причина ограничения газоснабжения – задолженность госбюджета перед «Киевэнерго» по компенсации разницы между установленными тарифами на тепловую энергию для нужд населения и себестоимостью ее производства, включая расчеты за потребленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины», отмечают в энергокомпании.

По состоянию на 1 июня долг «Киевэнерго» перед газовщиками за «тепловой» газ, используемый для нужд населения, составляет 1,3 млрд грн, а задолженность бюджета по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» - 1,1 млрд грн. Компания сможет погасить долг только после получения из бюджета предусмотренной компенсации.

Кроме того, на 1 июня общая дебиторская задолженность потребителей за тепловую энергию составляет 1,8 млрд грн, отмечает «Киевэнерго». В частности, задолженность бюджетных организаций – 479,2 млн грн (сформировалась в течение ноября 2012 - мая 2013 гг.), задолженность ЖЭО, ЖБК и ОСМД – 1,290 млрд грн, из которой 221,8 млн грн возникло в 2013 году.

«Существует реальная опасность, что такая же ситуация с прекращением газоснабжения котельных произойдет и в других районах столицы, ведь ПАО «Киевэнерго» сейчас осуществляет капитальные и текущие ремонты котельных и с июня продолжит гидравлические испытания в четырех районах города. Долги компании перед НАК «Нафтогаз Украины» за «тепловой газ» и непогашенная задолженность бюджета по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» создают угрозу стабильной подготовке теплового хозяйства столицы к отопительному сезону и своевременному возобновлению горячего водоснабжения после гидравлических испытаний теплосетей», – сказал директор СВП «Киевские тепловые сети» ПАО «Киевэнерго» Евгений Глушак.