Количество сданных в аренду квартир в Киеве за месяц выросло на 13%

В Киеве в мае 2013 года было сдано в аренду 1725 квартир, что на 13% больше показателя апреля этого года. Об этом сообщило агентство недвижимости SV Realty.

По данным агентства, наибольшим спросом пользовались однокомнатные квартиры. По ним было заключено 45% сделок от общего объема. На двухкомнатные квартиры пришлось 36% сделок, а на трехкомнатные и более - 19%.

Как сообщает SV Realty, максимальное количество сделок в мае приходилось на квартиры стоимостью аренды 4,5-7 тыс. грн в месяц – 41% от общего объема сделок. В ценовой категории до 4,5 тыс. грн было осуществлено 40% сделок. Еще 19% арендованных квартир стоили свыше 7 тыс. грн в месяц.

Как сообщал УНИАН, по итогам апреля 2013 года в Киеве было сдано в аренду 1 530 квартир.