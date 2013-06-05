Собственники гостиниц получили сверхприбыли за счет налоговых льгот – эксперт

Предоставление налоговых льгот гостиничному бизнесу не оправдало себя с точки зрения государственных и общественных интересов, поскольку стоимость услуг не уменьшилась, а качество услуг не повысилось, при этом гостиницы получают сверхприбыли.

Такое мнение выразил эксперт Ассоциации городов Украины Александр Слобожан в комментарии УНИАН.

«Зачем государство предоставляло льготы, если стоимость соответствующих услуг не изменилась, а их качество не повысилось? - подчеркнул Слобожан. – Существующие налоговые льготы обеспечивают собственникам отелей сверхприбыли. Не вижу смысла в существовании преференций – их стоит упразднить. Почему госбюджет должен недополучать доходы?»

Как отметил эксперт, Ассоциация городов выступает за повышение эффективности туристического сбора посредством изменения ставок налогообложения, чтобы расширить финансовые возможности местных бюджетов.

Как сообщал УНИАН, Миндоходов подготовило законопроект, предполагающий, среди прочего, лишить отели льгот по налогу на прибыль, которые вводились в рамках подготовки финальной части чемпионата Европы по футболу – 2012.

Сегодня, 5 июня, на брифинге в Кабинете министров министр доходов и сборов Украины Александр Клименко отметил, что любые новации, в том числе в части отмены каких-либо льгот, будут обсуждаться с ведущими участниками рынка в рамках работы созданного при Министерстве доходов и сборов Украины инвестиционного совета.