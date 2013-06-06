Коттеджи под Киевом подорожали за месяц на 0,1%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе за период с 7 мая по 6 июня 2013 года выросла на 0,1% до 1028 долл. за кв. м, сообщила консалтинговая компания SV Development.

Согласно сообщению, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 0,3% до 1341 долл. за кв. м.

При этом самым дешевым в области оставался Сквирский район со средним показателем 292 долл. за кв. м. А самым дорогим - Обуховский район, где средняя цена продажи составила 1562 долл. за кв. м.

Больше всего, по данным SV Development, в прошедшем месяце подорожали коттеджи в Таращанском районе – на 0,56% до 358 долл. за кв. м. А наибольшее снижение стоимости индивидуальных домов в период с 7 мая по 6 июня наблюдалось в Яготинском районе, где коттеджи подешевели на 0,7% до 423 долл. за кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость коттеджей в Киевском регионе в первом квартале 2013 года выросла на 1,59% до 1022 долл. за кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.