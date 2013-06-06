Президент поручил Кабмину увеличить расходы на строительство

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству увеличить объемы государственных расходов на жилищное строительство и развитие сектора доступного арендного жилья.

Об этом говорится в ежегодном Послании Президента к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, размещенном на официальном сайте главы государства.

«Обеспечение жильем остается наиболее острой социальной проблемой в Украине… Из-за высокого уровня коммерциализации жилищного строительства рыночная стоимость жилья значительно опережает уровень платежеспособности населения. Жесткие условия банков препятствуют рядовым гражданам воспользоваться механизмом ипотечного кредитования, объемы которого незначительны», - говорится Послании.

Поэтому Президент обратил внимание на необходимость повышения социальной эффективности государственных жилищных программ и обеспечения доступности жилья для семей со средним достатком.

Для реализации этой задачи, отмечается в документе, необходимо завершить разработку закона «Об основных принципах государственной жилищной политики», снизить стоимость строительства, пересмотреть минимальные стандарты обеспечения жильем и реформировать механизм государственного учета граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Кроме этого, Президент призвал завершить формирование единого реестра граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и внедрить механизм финансового мониторинга домохозяйств, которые находятся в квартирной очереди. А также продолжить внедрение разнообразных программ ипотечного кредитования.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 2013 году рассчитывает на заключение гражданами 6,7 тыс. ипотечных договоров в рамках программы удешевления ипотеки под 3%.

Справка УНИАН. Программа активизации экономики на 2013-2014 годы предусматривает привлечение под государственные гарантии 5,4 млрд грн на реализацию следующих программ: строительство доступного жилья (30/70), молодежное кредитование, «Власний дім», удешевление стоимости льготных ипотечных кредитов, обеспечение жильем инвалидов войны и льготных категорий населения, аренда с правом выкупа.