Попов поручил проверить электропроводку столичных МАФов

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов поручил обследовать состояние подключения к электрическим сетям объектов выездной торговли и малых архитектурных форм на территории столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, председателям райгосадминистраций совместно с руководством КП «Киевгорсвет», ПАО «Киевэнерго» и Департаментом городского благоустройства и сохранения природной среды поручено обеспечить обследование состояния подключения указанных объектов к энергосетям. Выявленные нарушения должны быть устранены до 10 июня.

В КГГА отмечают, что это отдельное поручение Попова связано со случаями несоблюдения требований по безопасности при подключении к сетям. Такие факты были выявлены в ходе реализации инициативы председателя КГГА по ликвидации незаконных МАФов в столице.