Компания DTZ привлекла «Будхаус Групп» для строительства ТРЦ в центре Львова

Консалтинговая компания DTZ завершила сделку по привлечению инвестиционного партнера, компании «Будхаус Групп», в проект торгово-развлекательного центра «Форум Львов», девелопером которого выступает «Мульти Девелопмент Юкрейн».

Об этом сообщила пресс-служба DTZ.

«Невзирая на экономическую ситуацию, нам удалось привлечь стратегически важного миноритарного партнера для последующего развития ТРЦ «Форум Львов». Кроме того, сложность соглашения заключалась в том, что компания-партнер должна была отвечать высоким требованиям Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), которое кредитует данный проект на сумму более 50 млн евро», - цитирует пресс-служба сообщение замдиректора компании DTZ Владимира Мысака.

Финансовыми партнерами проекта торгово-развлекательного центра являются ЕБРР и банк Unicredit.

Как говорится в сообщении пресс-службы DTZ, ТРЦ «Форум Львов» (общей площадью около 69 тыс. кв. м) будет открыт в центральной части Львова в первом квартале 2015 года.

Как ранее сообщал УНИАН, ввод в эксплуатацию ТРЦ «Форум Львов» планировался в первом квартале 2013 года. Позже, открытие центра было перенесено на начало 2014 года.

В июле 2012 года ЕБРР сообщил о том, что банк предоставит 46,1 млн евро кредита, часть из которого будет синдицирована с коммерческими банками, и 6 млн евро субординированного кредита нидерландской Multi Corporation B.V. на строительство ТРЦ в центре Львова. Общая стоимость проекта оценивается в 90 млн евро.

Справка УНИАН. «Мульти Девелопмент Юкрейн» - часть Multi Corporation, которая является ведущим коммерческим девелопером и управляет городскими торговыми площадями в Европе и Турции. Multi инвестирует, разрабатывает и руководит крупномасштабными многофункциональными торговыми центрами и проектами восстановления города. Главный офис компании с 1982 года находится в Нидерландах.

«Будхаус Групп» - инвестиционно-девелоперская компания, основными направлениями деятельности которой являются строительство и управление объектами недвижимости на территории Украины, а также привлечение инвестиций в строительные проекты. В сферу интересов компании входят объекты в сегментах торговой, офисной, гостиничной и загородной недвижимости.