В Херсоне 45 тысяч жителей остались без воды из-за долгов водоканала

45 тысяч жителей Херсона остались без воды из-за долгов водоканала перед энергетиками.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в городском водоканале, 6 июня во второй половине дня работники «Херсоноблэнерго» обесточили 20 объектов водоснабжения города (13 повысительных пунктов (ЦТП) и 7 артезианских скважин), в результате чего до 45 тыс. херсонцев остались без водоснабжения.

При этом в горводоканале подчеркнули, что отключение произошло вопреки ранее достигнутым письменным и устным договоренностям между предприятием и облэнерго о реструктуризации задолженности за потребленную электроэнергию.

Долг горводоканала перед энергетиками за все периоды составляет 4 млн грн. Текущая задолженность - всего 700 тыс. грн.

Возникновение долга за электроэнергию связано, в первую очередь, с несоответствием между тарифами и себестоимостью услуг водоснабжения и водоотведения.

«Проблема заключается в том, что в тарифной политике водоканалы и облэнерго находятся в неравных условиях. Для облэнерго НКРЭ может менять тарифы по несколько раз в год, а если попытаться пересмотреть тарифы на воду, то сразу возникает социальная напряженность. Так, с начала 2012 года по настоящее время тариф на электроэнергию для Херсонского водоканала возрос на 14% с 1,07 грн/кВтч в январе 2012 года до 1,22 грн/кВтч в мае 2013 года. При среднемесячном потреблении электроэнергии объектами водоканала в количестве 2,9 млн кВтч оплата за нее возросла почти на 0,5 млн грн.

Согласно закону “О жилищно-коммунальных услугах”, если государственные регулирующие структуры не идут на повышение цен на коммунальные услуги, то разница между существующим тарифом и фактическими затратами должна быть возмещена коммунальным предприятиям в виде субвенции из государственного бюджета. Задолженность бюджета перед водоканалом за разницу в тарифах по состоянию на 01.06.2013г. составляет 63,7 млн грн.

Второй причиной недостатка оборотных средств у водоканала является задолженность населения, которая по состоянию на 01.06.2013 составляет 28,2 млн грн», - говорится в сообщении горводоканала.

Пресс-служба «Херсоноблэнерго» пока не комментирует сложившуюся ситуацию.

По словам директора Херсонского горводоканала Игоря Козакова, по поводу отключения объектов предприятия он уже обратился в прокуратуру Херсонской области.

«Херсоноблэнерго» уже отключало горводоканал за долги в сентябре 2012 года и в феврале и в марте 2013 года.