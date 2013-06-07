Кабмин и Нацбанк хотят удешевить кредиты на жилье

Кабинет министров и Национальный банк Украины работают над тем, чтобы уменьшить ставки по кредитам, в частности, ипотечным, чтобы кредиты на жилье в Украине стали доступнее.

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникации Секретариата Кабинета Министров Украины со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Николая Азаров на его странице в социальной сети Facebook.

«Пока у нас очень высокие ставки по кредитам для строительства жилья, именно поэтому частично это возмещалось за счет бюджета. Но конечно, прежде всего, и главным вопросом является доступность кредита, то есть снижение уровня ставок. И над этим Национальный банк и правительство работают», - цитирует Азарова Департамент информации и коммуникации Секретариата КМУ.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 10 июня 2013 года снижает учетную ставку до 7,0% с 7,5%. В НБУ такой шаг обусловили стремлением закрепить позитивные тенденции в монетарной сфере и, таким образом, дать импульс для активизации процессов экономического развития.

В текущем году объем финансирования жилищных программ составит порядка 750 млн грн.

В рамках реализации государственных программ доступного жилья за 5 месяцев 2013 года помощь получили 1,5 тыс. украинских семей.