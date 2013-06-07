На жилищные программы в 2013 году будет выделено 750 млн грн

На реализацию жилищных программ в текущем году из государственного и местных бюджетов планируется выделить более 750 млн грн, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства Геннадия Темника.

«За счет этих средств мы готовы обеспечить жильем 6,7 тыс. семей при условии надлежащего финансирования и помощи местных органов исполнительной власти», - сказал Темник.

По его словам, в соответствии с выделенными ассигнованиями на это время оказана государственная поддержка 1503 семьям (22,4% от плана).

Как сообщила пресс-служба Минрегиона, Темник обратился к руководителям местных органов исполнительной власти с просьбой взять под личный контроль выполнение и финансирование жилищных программ, в первую очередь из местных бюджетов, и обеспечить координацию работы банков, застройщиков и граждан во время реализации программы удешевления стоимости льготных ипотечных кредитов.

Кроме того, глава Минрегиона предостерег руководителей областей, что в случае несвоевременного использования средств, выделенных на реализацию жилищных программ, они будут перераспределены.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул сообщил, что в рамках реализации государственных программ доступного жилья за 5 месяцев 2013 года помощь получили 1,5 тыс. украинских семей

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в ежегодном послании к Верховной Раде поручил правительству увеличить объемы государственных расходов на жилищное строительство и развитие сектора доступного арендного жилья.

Как говорится в документе, для реализации этой задачи необходимо завершить разработку закона «Об основных принципах государственной жилищной политики», снизить стоимость строительства, пересмотреть минимальные стандарты обеспечения жильем и реформировать механизм государственного учета граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

Кроме этого, Президент призвал завершить формирование единого реестра граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и внедрить механизм финансового мониторинга домохозяйств, которые находятся в квартирной очереди. А также продолжить внедрение разнообразных программ ипотечного кредитования.

Справка УНИАН. Программа активизации экономики на 2013-2014 годы предусматривает привлечение под государственные гарантии 5,4 млрд грн на реализацию следующих программ: строительство доступного жилья (30/70), молодежное кредитование, «Собственный дом», удешевление стоимости льготных ипотечных кредитов, обеспечение жильем инвалидов войны и льготных категорий населения, аренда с правом выкупа.

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