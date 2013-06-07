«Киевгаз» возобновил газоснабжение шести котельным «Киевэнерго»

Компания «Киевгаз» 7 июня возобновила газоснабжение шести котельным энергогенерирующей компании «Киевэнерго», сообщает пресс-служба «Киевэнерго».

Согласно сообщению, поставка природного газа возобновилось в 17.00. Таким образом, в течение суток постепенно будет восстановлена поставка теплоносителя требуемой температуры потребителям города.

Причиной ограничения газоснабжения, согласно сообщению «Киевэнерго», являлась задолженность госбюджета перед «Киевэнерго» по компенсации разницы между установленными тарифами на тепловую энергию для нужд населения и себестоимостью ее производства, включая расчеты за потребленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины».

Как отмечалось, без горячего водоснабжения остались 872 потребителя, среди них 628 жилых домов, 32 детских учреждения, 42 школы, 27 лечебных заведений, 137 других потребителей.

По состоянию на 1 июня 2013 долг «Киевэнерго» перед «Киевгазом» за газ, используемый для потребностей населения, составляет 1,3 млрд грн, а задолженность бюджета по разнице в тарифах перед «Киевэнерго» - 1,1 млрд грн.

«Компания сможет погасить долг только после получения из бюджета предусмотренной компенсации. Кроме того, по состоянию на 1 июня 2013 общая дебиторская задолженность потребителей за тепловую энергию составляет 1,8 млрд грн», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, 3 июня «Киевгаз» ограничил газоснабжение шести котельных «Киевэнерго». Вследствие этого отсутствует горячее водоснабжение у потребителей части Святошинского, Дарницкого, Шевченковского, Оболонского и Голосеевского районов столицы.

ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

ДТЭК - крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.