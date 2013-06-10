Офисы в Киеве подешевели за май на 0,13%

Средняя стоимость продажи офисных помещений вне бизнес-центров на вторичном рынке Киева с 11 мая по 10 июня 2013 года снизилась на 0,13% до 2227 долл. за кв. м, сообщила консалтинговая компания SV Development.

При этом самым дешевым оставался Деснянский район, со средним показателем 1639 долл. за кв. м, а самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 3357 долл. за кв. м.

Снижение стоимости продажи офисных помещений вне бизнес-центров в прошедшем месяце наблюдалось и в других крупных городах Украины. Так, средняя цена продажи офисных площадей в Днепропетровске за период с 11 мая по 10 июня 2013 года снизилась на 0,29% до 1365 долл. за кв. м.

Самым дешевым в Днепропетровске оставался Индустриальный район, со средним показателем 1126 долл. за кв. м, а самым дорогим - Бабушкинский район, где средняя цена продажи составила 1556 долл. за кв. м.

Средняя цена продажи офисов во Львове, по данным SV Development, за месяц снизилась на 0,26% до 1888 долл. за кв. м. При этом самым дешевым в городе оставался Сиховский район, со средним показателем 1649 долл. за кв. м, самым дорогим - Галицкий район, где средняя цена продажи составила 2212 долл. за кв. м.

В Донецке за период с 11 мая по 10 июня средняя стоимость продажи офисных помещений снизилась на 0,2% до 1533 долл. за кв. м. Самым дешевым в городе оставался Кировский район, со средним показателем 1032 долл. за кв. м, а самым дорогим - Ворошиловский район, где средняя цена продажи составила 1966 долл. за кв. м.

Незначительно подешевели офисные площади в Харькове и Одессе - на 0,07% до 1337 долл. за кв. м и на 0,05% до 1822 долл. за кв. м соответственно. При этом в Харькове самым дешевым оставался Фрунзенский район, со средним показателем 1203 долл. за кв. м, самым дорогим - Киевский район, где средняя цена продажи составила 1620 долл. за кв. м. А в Одессе самым дешевым оставался поселок Котовского, со средней стоимостью 1452 долл. за кв. м, самым дорогим - Приморский район, где средняя цена продажи составила 1989 долл. за кв. м.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продажи офисных площадей (не в бизнес-центрах) на вторичном рынке Киева за первый квартал 2013 года выросла на 2,45% до 2212 долл. за кв. м.

Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.

В структуру SV Development входит агентство недвижимости SV REALTY.