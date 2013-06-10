Попов назвал причины оползней в Киеве и затраты на ликвидацию последствий

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов не отрицает, что на отдельных территориях столицы одной из причин оползней стала хаотичная и неконтролируемая застройка, осуществляемая в предыдущие годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель КГГА сказал журналистам.

Попов не уточнил конкретные адреса, однако заметил: “У нас несколько оползней происходят именно там, где есть частная застройка, хаотичная, в свое время не проконтролированная. Это состоялось в предыдущие годы, и это вызывает серьезную обеспокоенность”.

Искать виновных, по его убеждению, это тратить напрасно время, поскольку власть города должна, прежде всего, сделать все, чтобы не допустить никаких “человеческих проблем, жертв и тому подобное, не допустить обвала этих домов”.

“Хотя у нас есть очень масштабные территории, где, по моему мнению, это просто - не хочу на предыдущую власть говорить - но этого категорически нельзя было бы допускать. Категорически. Мы спровоцировали ситуацию, которая еще многие годы будет нас догонять”, - отметил председатель КГГА.

Объясняя причины оползней, он также отметил: “Это результат талой воды и дождей, которые были. Но есть и вопросы, которые в Киеве были всегда. Это, например, холмы Днепра. Там целая система коммуникаций по противодействию оползням. Она работает. Но мы подошли к тому этапу, что многие последние годы, не финансируя профилактические мероприятия, мы получили существующую сегодня угрозу оползней”.

На немедленные работы по ликвидации последствий и остановке дальнейшего процесса оползней в Киеве нужно от 50 до 100 млн грн, сообщил Попов.

По его словам, статус чрезвычайной ситуации присвоен 11 территориям в городе, и сейчас специалисты определяют, какие работы и где выполнять первыми.

“Очень сметные эти работы - от нескольких миллионов до 15-20 млн (в расчете на одну территорию - УНИАН). По 10 оползням мы сейчас завершаем разрабатывать проектную документацию, и после этого будет четко понятно, сколько денег нужно в целом. Но если мы 10 умножим на 5, то это минимум 50 млн грн. Максимум до 100 млн грн нам нужно, чтобы отреагировать немедленно. Хотя я думаю, что нужно намного больше, если по-серьезному это делать”, - сказал Попов.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Попов заявил, что из бюджета Киева на противооползневые мероприятия было дополнительно выделено 10 млн. грн.

11 апреля Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА признала ситуацию на шести оползнеопасных территориях как чрезвычайную местного уровня.

5 июня Попов на заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА поручил профильным службам ускорить разработку программы противодействия оползнеопасным процессам и сказал, что Киев будет настаивать на помощи из государственного бюджета.

В тот же день стало известно, что количество территорий с указанным статусом возросло до 10. В том числе одна территория его получила по решению Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций - это склоны Днепра от Владимирской горки до Ландшафтного парка на Печерске, в том числе на территории Киево-Печерской лавры.