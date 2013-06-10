Власти Киева хотят ограничить новостройки в центре столицы 16 этажами

Проектом нового Генерального плана столицы предусмотрено ограничение по высотности в центре Киева до 16 этажей.

Об этом сообщил начальник коммунальной корпорации "Институт генерального плана Киева" Сергей Броневицкий в интервью газете “Коммерсант-Украина”.

В частности, подчеркнул он, “в буферных зонах историко-архитектурных заповедников "Киево-Печерская лавра" и "София Киевская" запрещено какое-либо новое строительство. Точка. Однако мы не говорим о том, что в центре вообще ничего нельзя будет строить. Мы предусмотрели ограничения по высотности в центре Киева до 16 этажей”.

По словам Броневицкого, уже закончена подготовка проекта Генплана Киева, и на ближайшем заседании градсовета его обсудят архитекторы, инженеры, градостроители, историки. Он отметил, что после финального обсуждения проекта на градсовете департамент градостроительства и архитектуры передаст документ на государственную экспертизу, которая будет длиться около трех месяцев.

“Уже в сентябре-октябре мы будем готовы подать его в Киевсовет, в сессионный зал проект попадет в конце ноября - начале декабря. Кроме того, мы планируем подать его в Кабмин”, - сказал Броневицкий .

Начальник коммунальной корпорации "Институт генерального плана Киева" сообщил, что в этом году “мы уже начинаем разработку зонинга центральной части города - этот документ установит максимальную этажность для каждого конкретного квартала, например, на Подоле в определенных местах можно будет строить только до пяти этажей”. “Но если мы говорим о бульваре Леси Украинки, то там причин ограничиваться пятью этажами нет. После общественных слушаний мы планируем вынести зонинг центра города на утверждение Киевсовета”, - добавил он.

Также Броневицкий сказал, что для решения проблемы транспортных заторов в столице запланировано строительство четырех тоннелей. “Два из них - Северный и Южный - пройдут под Днепром. Северный протянется от Окружной дороги на Оболони на Троещину. Сейчас ведется обсуждение, будет ли это тоннельный или мостовой переход”, - добавил он. По его словам, “Южный тоннель продолжит улицу Заболотного и уйдет на Южные Позняки. Помимо этого, запланирован тоннельный переход, продолжающий Подольский мостовой переход от улицы Фрунзе до улицы Черновола. Еще один тоннель, который будет построен, - это продолжение нового железнодорожного моста с Надднепрянского шоссе на улицу Саперно-Слободскую протяженностью 1,5 км”.

Броневицкий также сообщил, что в ближайшие два-три года планируется достроить три станции метро на Сырецко-Печерской линии до проспекта Правды на Виноградаре. “Что касается пятой, Вышгородско-Дарницкой ветки, то она пройдет от площади Шевченко к Дарницкому железнодорожному вокзалу. Но это перспектива на период после 2025 года. Сейчас Генплан предусматривает активное строительство четвертой линии метро на Троещину. Кроме того, мы хотим достроить метро на Теремки с поворотом ветки на Теремки-2 из двух станций”, - добавил он.