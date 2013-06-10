В Польше продолжает дешеветь недвижимость

Варшава. Рынок недвижимости в Польше в первом квартале текущего года подтвердил тенденцию последних нескольких лет - снижение цен на фоне значительных запасов непроданных квартир.

Об этом сказано в рапорте польского Национального банка (NBP), которым располагает УНИАН.

Аналитики центробанка отметили снижение цен на недвижимость на вторичном рынке, отметив рост на первичном. Такие тенденции они объяснили более высоким качеством продаваемых квартир, а не изменением рыночного тренда.

По данным NBP, в 10-ти анализируемых городах квартиры на первичном рынке подорожали в сравнении с предыдущим кварталом на около 0,9% - до в среднем около 1,4 тыс. долл. за квадратный метр (по текущему курсу 1USD=3,25PLN).

В самой дорогом городе страны - Варшаве квадратный метр жилья в среднем стоил 2,150 долл., что на 7,5% дороже, чем в последнем квартале прошлого года.

"По мнению аналитиков Экономического Института NBP увеличение цен сделок на первичном рынке был в первую очередь результатом того, что клиенты, покупающие недвижимость за наличные средства, выбирали объекты лучшего качества", - отметили в банке.

На вторичном рынке в Варшаве квадратный метр в среднем стоил на около 4 % дешевле, чем на первичном.

Среди шести крупнейших городов в Польше дешевле всего можно было купить квартиру в Лодзи в 100 километрах от Варшавы - около 1,4 тыс. долл. за кв. м на первичном и около 1,1 тыс. долл. на вторичном рынке.

По данным Нацбанка, на конец первого квартала непроданными на первичном рынке оставались около 50 тыс. квартир (за первые три месяца текущего года продано 7,4 тыс. - УНИАН).

Аналитики банка замечают, что большие расходы на непроданные квартиры могут стать причиной ухудшения финансовых показателей польских девелоперов и даже привести к банкротству самых слабых из них.

NBP также сообщил, что стоимость строительства квадратного метра в типичном жилом доме в первом квартале составляла от около 700 в меньших городах до 800 долларов в Варшаве.

"Реальные изменения на рынке в 1 квартале т.г. были незначительны, и являются логичным продолжением медленного процесса поиска равновесия спроса и предложения", - резюмировали в NBP.

Справка УНИАН. Цены на недвижимость во вступившей в Евросоюз в мае 2004 года Польше начали стремительно расти с 2005 года, достигнув максимального значения, по данным REAS, в Варшаве в 2007 году на уровне более 3,5 тыс. долл. за кв.м (по текущему курсу).

По данным SV Development, в марте т.г. года квадратный метр в новостройках в самом дорогом районе Киеве стоил в среднем около 1750 долл., что на 6,5% больше, чем в марте прошлого года.