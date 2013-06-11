Инвестиции в элитную недвижимость Киева сократились более чем в два раза

Объем инвестиций в элитную недвижимость Киева в мае 2013 года по сравнению с апрелем сократился более чем в два раза – до 64,7 млн грн, говорится в сообщении агентства недвижимости Park Lane (г. Киев).

«Нынешний май был очень динамичным и активным, учитывая специфику месяца – длинную череду праздников. Его показатели ниже апрельских, но превышают результаты февраля и марта, которые были полноценными рабочими месяцами. Также результаты мая 2013 года в два раза выше аналогичного периода прошлого года. Из этого можно сделать выводы о результативности этого месяца», – цитируются в сообщении слова генерального директора агентства Park Lane Галины Мельниковой.

В сообщении также указывается, что по итогам месяца доля элитного сегмента в общем количестве сделок составила 7%. При этом доля средств, вложенных в элитные объекты, составляет 23% от всех капиталовложений в недвижимость в мае.

По данным аналитического центра агентства Park Lane, столичные квартиры заняли 60% рынка элитной недвижимости в мае. Сюда вошли апартаменты, расположенные в Печерском районе, а также центральной части Голосеевского и Шевченковского районов.

Коммерческие и офисные объекты составили 35% рынка дорогой недвижимости. В этом сегменте приобретались в основном помещения нежилого фонда на центральных деловых улицах.

Еще 5% в доле рынка заняли загородные дома. В этом сегменте был отмечен интерес к эко-домам площадью от 250 кв. м (особняки из качественных природных материалов в строительстве и внутренней отделке) на Варшавском направлении (Буча, Ирпень).

По информации агентства недвижимости Park Lane, в апреле 2013 года объем капиталовложений в элитную недвижимость столицы составил 132 млн грн, что превысило результат марта на 94,5%.

Как сообщал УНИАН, в начале 2013 года аудиторская компания «Эрнст энд Янг» обнародовала результаты ежегодного международного исследования «Инвестиционная привлекательность рынка недвижимости в 2013 году». По результатам исследования аналитики компании прогнозировали рост объема иностранных инвестиций в недвижимость Украины.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости Park Lane зарегистрировано в Украине в 2006 году. На сегодняшний день работают 6 филиалов компании. Park Lane является членом Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, а также Союза специалистов по недвижимости Украины.