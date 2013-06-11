МИД не рекомендует украинцам ехать в Баварию в связи с наводнением

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от путешествий на юг федеральной земли Бавария (ФРГ) без неотложной необходимости в связи с чрезмерными осадками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Ссылаясь на информацию Посольства Украины в ФРГ, Перебыйнис отметил, что в данное время уровень воды в реках постепенно снижается. Сейчас наиболее критичной является ситуация в городе Магдебург, где из зоны подтопления эвакуированы 23 тыс. жителей города. К работам по ликвидации стихийного бедствия привлечены работники полиции, спасательных служб, военнослужащие.

“По данным Генерального консульства Украины в Мюнхене, за последние дни уровень воды значительно снизился, однако Генеральное консульство рекомендует воздержаться от путешествий на юг федеральной земли Бавария без неотложной необходимости в связи с чрезмерными осадками”, - сказал он.

Перебыйнис также сообщил, что по информации Посольства Украины в Австрийской Республике, за последнее время сильные осадки, которые продолжаются на территории Австрии, привели к новым многочисленным затоплениям, которые продолжают наносить значительный ущерб населенным пунктам и местностям в федеральных землях: Форальберг, Тироль, Зальцбург, Верхняя и Нижняя Австрия.

По информации Посольства Украины в Чешской Республике, уровень воды в реках на территории страны снижается, однако по состоянию на данное время все еще остается в силе объявленное правительством чрезвычайное положение за исключением Пардубицкого края. В целом ситуация в столице и других городах Чехии нормализуется. С 10 июня столичный метрополитен работает в обычном режиме. Информация относительно наличия среди пострадавших граждан Украины отсутствует, информировал Перебыйнис.