Средняя заявленная стоимость квартир Киева в мае выросла на 1,2% - эксперт

Средняя заявленная стоимость квартир Киева в мае 2013 года по сравнению с апрелем текущего года выросла на 1,2% до 2170 долл. за кв. м. Об этом сообщает агентство недвижимости Real Druzi в обзоре киевского рынка купли-продажи квартир.

«На протяжении мая 2013 года средние заявленные цены квадратного метра были ниже ценовых показателей апреля только у квартир Печерского района - на 1,4%. Средняя заявленная стоимость квадратного метра квартир, расположенных в других районах столицы, выросла в пределах от 0,2% до 2,5%», - говорится в обзоре компании Real Druzi.

При этом эксперты компании отметили, что на протяжении мая средняя реальная стоимость квадратного метра квартир была значительно ниже средней заявленной цены во всех районах Киева. Наибольшая разница между средней реальной и средней заявленной стоимостью квадратного метра была у квартир Шевченковского района столицы – 49,6%.

Больше всего квартир предлагалось к продаже в Дарницком и Шевченковском районах - 16% и 15% от общего объема соответственно. Доля квартир Подольского, Деснянского и Оболонского районов в структуре предложения по-прежнему была наименьшей и составила 5%, 6% и 7% соответственно.

По прогнозам специалистов компании Real Druzi, в июне начало сезона отпусков может оказать небольшое негативное влияние на активность вторичного рынка купли-продажи квартир Киева.

«Существенных изменений в структуре спроса и предложения не прогнозируется. Средние реальные цены квадратного метра квартир Киева в июне 2013 года, вероятно, продолжат тенденцию к плавному снижению», - считают аналитики агентства недвижимости.

Как сообщал УНИАН, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева, по данным консалтинговой компании SV Development, с 4 мая по 3 июня 2013 года выросла на 0,2% до 1974 долл. за кв. м.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi - украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 80 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.