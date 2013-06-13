Львов получит 30 млн евро на модернизацию теплоснабжения

Львовский муниципалитет получит 30 млн евро финансирования от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и грант Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии (E5P) для модернизации и реконструкции инфраструктуры централизованного теплоснабжения в городе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЕБРР.

Согласно сообщению, в рамках проекта коммунальное предприятие «Львовтеплоэнерго» получит кредитные средства ЕБРР в размере 20 млн евро, а также грант в 10 млн евро от Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии. Как сообщается, реализация проекта позволит муниципалитету Львова сократить потребление природного газа на 6,9 млн кубометров, электроэнергии - на 2900 МВт, и воды - на 15900 кубических метров в год. За счет более эффективного использования топлива выбросы углекислого газа также сократятся почти на 80 тыс. тонн в год.

«Кредитные средства позволят профинансировать внедрение отдельных тепловых подстанций, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей, установку газовых мини-ТЭЦ для производства тепла и электроэнергии, замену устаревших магистральных трубопроводов и установку необходимых систем контроля. Ожидается, что после завершения проекта почти половина жителей Львова, число которых достигает 760 тысяч, будет обеспечена более качественным и экологически чистым отоплением и горячим водоснабжением», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что грант в размере 10 млн евро станет крупнейшим из предоставленных партнерством E5P украинским муниципалитетам. Техническая помощь, необходимая для подготовки и реализации проекта, была предоставлена правительством Швеции.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 апреля 2013 года Банк взял на себя обязательства по предоставлению 8,63 млрд евро (11 млрд долл.) в рамках 337 проектов в Украине. Одним из крупнейших энергетических проектов банка в Украине является предоставление кредита объемом 300 млн евро по проекту «Комплексная (сводная) программа повышения уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций».

Фонд E5P создан международными донорами с целью совместного финансирования инвестиций в украинский коммунальный сектор и в страны Восточного партнерства ЕС, с особым вниманием к аспектам спроса в вопросах повышения эффективности. Участниками, которые делают взносы в E5P, являются Дания, Эстония, Европейский Союз, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Швеция, Украина и США.