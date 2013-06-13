Ипотечный долг 1,6 млн поляков составляет 100 млрд долл.

Варшава. Около 240 тыс. жителей Польши, или 15% всех взявших ипотечный кредит должны банкам большую сумму, чем сейчас стоит приобретенная ими недвижимость.

Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на данные комиссии финансового надзора (KNF), которая считает официальную банковскую статистику о проблемных ипотечных кредитах заниженной.

Согласно опубликованным газетой данным, весь ипотечный долг 1,6 млн поляков составляет около 100 млрд долл., или 60% всех долгов польских домохозяйств.

Объем выданных кредитов, которые превышают 100% нынешней рыночной стоимости недвижимости, составляет 33,1 млрд долл., в том числе, объем кредитов, превышающих 150% стоимости недвижимости, - более 6 млрд долл.

Банки в своих портфелях также имеют 285 тыс. кредитов на 23,3 млрд долл., которые "покрыты" стоимостью недвижимости в 80-100%.

"Такая ситуация возникает в первую очередь из-за снижения цен на недвижимость (в среднем на 15%) и увеличения стоимости швейцарского франка, который в 2007-2009 годах был самой популярной валютой, в которой поляки брали ипотечные кредиты. В 2007 году франк стоил около 2 злотых, а сейчас 3,5 злотых", - отмечает газета.

KNF cчитает, что банки не полностью учитывают наблюдающееся последние годы снижение цен на недвижимость при оценке своего ипотечного портфеля.

По данным газеты, на конец прошлого года банки списали только 34 тыс. ипотечных кредитов.

Финансовый надзор также обращает внимание, что около 250 тыс. поляков тратят на выплату долгов по ипотечным кредитам более половины своих доходов.

Газета пишет, что в Польше банки не занимаются массовым выселением людей, которые задерживают оплаты по ипотечным кредитам, заметив, что такая практика может обвалить цены на недвижимость в стране.

GW добавляет, что, согласно польскому законодательству, клиент банка обязан погасить весь ипотечный долг, если стоимость проданной квартиры не покрывает его.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка Польши, в первом квартале текущего года в стране продолжилось снижение цен на недвижимость, длящееся уже шестой год подряд.

Справка УНИАН. Цены на недвижимость во вступившей в Евросоюз в мае 2004 года Польше начали стремительно расти с 2005 года, достигнув максимального значения, по данным агентства недвижимости REAS, в Варшаве в 2007 году на уровне более 3,5 тыс. долл. за кв.м. (по текущему курсу 3,2PLN за 1USD).

Ряд польских риелторов отмечают, что с учетом инфляции квартиры и дома в Польше в среднем подешевели уже более чем на треть, практически вернувшись на уровень до бума на рынке недвижимости.