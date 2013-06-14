Стоимость аренды офисов Киева в мае выросла на 4,8%

Средняя заявленная стоимость аренды офисных помещений Киева в мае по сравнению с апрелем текущего года выросла на 4,8% до 19,7 долл. за кв. м.

Об этом сообщает агентство недвижимости Real Druzi в обзоре киевского рынка аренды офисных помещений.

«Самое существенное увеличение арендных ставок было у небольших офисов площадью до 25 кв. м - на 7,8% до 22,4 долл. за кв. м. А средние заявленные цены аренды квадратного метра офисов площадью от 151 до 250 кв. м в мае 2013 года были ниже арендных ставок апреля на 0,5% и составили 19,3 долл. за кв. м», - говорится в обзоре Real Druzi.

По данным агентства, в мае 2013 года, по сравнению с апрелем, средняя заявленная арендная ставка квадратного метра офисов Печерского, Дарницкого и Оболонского районов снизилась на 0,1%, 0,4%, и 1% соответственно. У офисов, которые находились в других районах, было увеличение средних заявленных арендных ставок в пределах от 2,1% до 10,5%.

При этом наибольший спрос приходился на офисы эконом-класса площадью от 30 до 80 кв. м и офисные помещения бизнес-класса площадью от 150 до 300 кв. м.

По оценкам специалистов компании Real Druzi, в июне 2013 года на рынке аренды офисов Киева уровень спроса и предложения останется на уровне мая.

«Наибольшим спросом, скорее всего, будут пользоваться небольшие офисные помещения эконом-класса. Значительных изменений стоимости аренды квадратного метра офисной недвижимости в июне не прогнозируется», - говорится в обзоре компании.

Как сообщал УНИАН, средняя заявленная стоимость аренды офисных площадей в Киеве в апреле 2013 года по сравнению с мартом выросла на 3,1% — до 19,06 долл. за кв. м.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi - украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 80 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.