Кабмин предлагает разрешить передачу участков под застройку без плана зонирования

Кабинет министров Украины предлагает до 1 января 2016 года разрешить передачу земельных участков государственной и коммунальной собственности для градостроительных нужд при отсутствии плана зонирования или детального плана территории (ДПТ) на основании генплана населенного пункта.

Об этом говорится в подготовленном Кабмином законопроекте №2285а от 11 июня 2013 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам регулирования градостроительной отрасли».

Кроме того, проект закона предусматривает сокращение срока выдачи технических условий с 15 до 10 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления, в то время как согласно нынешнему законодательству этот срок составляет от 15 до 30 дней.

Также законопроектом предусмотрено, что Кабмин будет определять порядок отнесения объектов всех категорий сложности, тогда как сейчас он устанавливает такой порядок только для IV и V категорий.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года глава Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) Геннадий Темник заявил, что министерство инициирует внесение изменений в законодательство с целью разблокировать выделение земли под застройку при отсутствии в городах детальных планов территорий.

Он отметил, что Минрегион с профильным комитетом Верховной Рады прорабатывает возможность при отсутствии детальных планов территорий использовать актуализированные генеральные планы, что разблокирует процесс выделения земельных участков для градостроительных нужд.

Справка УНИАН. Закон «О регулировании градостроительной деятельности» предусматривает, что с 1 января 2013 года в случае отсутствия в городе или населенном пункте плана зонирования или детального плана территории передача земельных участков государственной или коммунальной собственности в собственность или пользование физическим и юридическим лицам для градостроительных нужд запрещается.

Из-за отсутствия во многих городах планов зонирования или ДПТ люди, заинтересованные в получении земельного участка для градостроительных нужд, не имеют возможности реализовать свое право на получение земельного участка.