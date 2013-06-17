В Одессе ввели график поочередного отключения потребителей центра города из-за аварии на ТЭЦ

В Одессе с вечера 16 июня введен график поочередного отключения потребителей центра города из-за аварии на Одесской ТЭЦ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Одессаоблэнерго».

Согласно сообщению, отключение производится по 1,5-2 часа поочередно на определенных кварталах в центральной части Одессы. В частности, речь о Приморском бульваре, Александровском проспекте, улицах Дерибасовской, Садовой, Петра Великого, Бунина, Успенской, Пушкинской, Малой Арнаутской, Новосельского и десятках других.

«Данная мера вынужденная, поскольку из трех трансформаторов, установленных на Одесской ТЭЦ, через которую поступает электроэнергия потребителям, из строя вышли два. Один сломался несколько месяцев назад и не подлежит восстановлению. Другой – вечером 15 июня. Его удалось починить, но практически сразу сломался третий. Районы и время погашения определяются в зависимости от нагрузки оборудования ТЭЦ», - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что график возможности отключений согласовывается с руководством города и области. В компании затруднились уточнить, сколько времени понадобиться для устранения аварийной ситуации и полноценного восстановления электроснабжения.

«Тем более, что Одесская ТЭЦ, оборудование которой серьезно изношено, не является собственностью ни облэнерго, ни города, ни области», - заявили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, вечером 15 июня исторический центр Одессы был обесточен из-за аварии на Одесской ТЭЦ. Помощник председателя правления ПАО «Одессаоблэнерго» Борис Трасован пояснил, что из строя вышел один из трансформаторов, установленных на Одесской ТЭЦ. Он уточнил, что повредившийся трансформатор – уже второй за короткий промежуток времени.

О возможности такой ситуации председатель правления ПАО «Одесская ТЭЦ» Максим Головко предупреждал в письме мэра города Алексея Костусева, которого просил помочь в решении непростой проблемы. В нем говорится об изношенности комплекса распределительных устройств, посредством которых осуществляется поставка электричества в центральную часть Одессы. Называются, в частности, следующие потребители: мэрия, СБУ, ГУ МВД, 6 телефонных станций, трамвайные и троллейбусные маршруты, 17 больниц и поликлиник, детские сады, школы, вузы, более 30 промышленных предприятий.

Упоминается, что в случае аварии на каком-либо из объектов ныне функционирующего оборудования «произойдет полное погашение центральной части Одессы».

Как пояснили УНИАН в технической дирекции ПАО «Одессаоблэнерго», разрешенная мощность всех потребителей, обслуживаемых Одесской ТЭЦ, – 121 мегаватт (МВт). - Именно эту мощность выдавали установленные там трансформаторы. После выхода из строя одного из устройств стало возможным пропускать лишь 80 МВт. «Сейчас же – просто катастрофа», - отметили в «Одессаоблэнерго».

В ночь на 16 июня ПАО «Одессаоблэнерго» восстановило электроснабжение.

Трасован уточнил, что работы проведены по аварийной схеме, посредством перераспределения нагрузок.

«Мы сделали все возможное, но серьезная проблема осталась. Сейчас сложно сказать, как поведет себя техника в понедельник утром и последующие будние дни, когда нагрузки в сетях резко возрастут с началом работы предприятий, учреждений, организаций», - сказал Трасован.