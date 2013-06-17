Британская недвижимость подорожала до нового рекордного уровня

Рост потребительских настроений и предпринимательского доверия в Великобритании продолжился в июне, что способствовало повышению запрашиваемых цен на недвижимость до нового рекордно высокого уровня, сообщают Вести.ru.

Финансовое доверие домохозяйств достигло самого высокого уровня с февраля 2010 г., а настроения среди малого бизнеса стали самыми сильными за последние три года.

Индекс цен на дома от интернет-агентства недвижимости Rightmove вырос на 1,2% в месячном выражении, а в годовом – поднялся на 2,7%. Это означает, что средняя запрашиваемая цена на дома в Великобритании выросла до 252,798 тыс. фунтов стерлингов ($395,101 тыс.) в июне, что стало самым высоким показателем с начала проведения исследования в 2002 г. и по сравнению с 249,841 тыс. фунтов в мае.

На этом фоне шансы молодых людей в Великобритании приобрести собственную жилую недвижимость стремительно сокращаются.

Каждый пятый молодой британец отказался от мечты когда-либо владеть жилой недвижимостью, свидетельствуют данные опроса, проведенного Halifax.

Более 70% из 8051 респондента сказали, что страна в настоящее время разделена тех, кто может и не может купить недвижимость. Респонденты в возрасте от 25 до 40 лет отметили, что ситуация, при которой у их поколения недостаточно ресурсов для выхода на пенсию, влияет на социальную мобильность и увеличивает разрыв в уровне благосостояния граждан страны.

Цены на жилье в Великобритании резко выросли с конца 1990-х гг., пока мировой финансовых кризис не сломал эту тенденцию, но цены остались на высоком уровне благодаря сочетанию ряда факторов, таких как низкие процентные ставки и общая схема владения недвижимостью.

Эксперты говорят, что недвижимость все еще является важной целью для многих, но все меньше людей считают, что смогут когда-либо достичь этой цели.

При этом 70% не верят, что правительство планирует оказывать помощь желающим купить недвижимость и не будет поддерживать рынок.