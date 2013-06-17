Проект ремонта международной автотрассы Киев-Чернигов обойдется в 163,5 млн грн

Кабинет министров утвердил проект капитального ремонта международной автомобильной дороги государственного значения М-01 Киев - Чернигов - Новые Ярыловичи (на Гомель) на участках км 89 + 871 - км 95 + 342 общей сметной стоимостью 163,5 млн грн.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №406, опубликованном на веб-портале правительства.

Проект ремонта разработан научно-производственной фирмой «Мостопроект» и рекомендован к утверждению государственным предприятием «Укрдержбудэкспертиза» Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.

Ориентировочная длительность ремонта – 12 месяцев.

Как сообщал УНИАН, в Украине до конца года отремонтируют порядка 1,4 тыс. км дорог и профинансируют выполнение разного рода работ на 600 объектах дорожной инфраструктуры. Для проведения дорожных работ и строительства мостов будет выделено 4,4 млрд грн.