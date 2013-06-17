Строительные предприятия Украины продолжают сокращать объемы работ

Строительные предприятия Украины в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 17,8% - до 18,161 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года строительные предприятия уменьшили объем работ по строительству зданий на 12,1% - до 8,705 млрд грн.

При этом, объем работ по строительству жилых зданий увеличился на 2,4% - до 3,357 млрд грн, а по строительству нежилых зданий сократился на 19,1% - до 5,348 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений упал на 22,6% - до 9,456 млрд грн.

Госстат отметил, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 83,7% от общего объема, работы по капитальному ремонту - 8,8%, а по текущему ремонту - 7,5%.

По данным Госстата, строительные предприятия Киева в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизили объемы работ на 16,4% - до 4,014 млрд грн, выполнив 22,1% от общего объема работ в стране.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в январе-апреле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили объемы работ на 16,2% - до 13,743 млрд грн.

Справка УНИАН. По данным Госстата, строительные предприятия Украины в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократили объемы работ на 14% - до 62,28 млрд грн.