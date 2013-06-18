В Севастополе выясняют, кто «стоит» за 140 проблемными стройками. Подключена прокуратура

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Владимир Яцуба поручил соответствующим городским службам разобраться, кто «стоит» за проблемными стройками, и подтвердил свои намерения принять жесткие меры к незаконному строительству, долгостроям и объектам, которые вызывают общественный резонанс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге.

«Мы рассмотрели вопрос проблемных строек. Я поручил ГАСКу и руководителю архитектурного управления сделать подробный анализ, что это за площадки, по которым есть возмущение жителей, и кто за ними стоит. Не просто описать эти площадки, а с конкретными датами и сроками отведения, принятия решений. В лицах - кто и когда принимал решение, условия договоров и так далее», - сообщил Яцуба.

То есть, добавил он, предоставить полную карту объектов. «Думаю, вместе с прокуратурой мы изучим эти объекты досконально и примем совместное решение, защищающее, прежде всего, интересы граждан», - сказал Яцуба.

При этом глава города подчеркнул, что по всем проблемным площадкам нет ни одного решения по выделению земли, которое бы принимал он. «Ни одного решения по выделению ни одной сотки, ни двух соток, ни десяти соток, ни гектара, ни двух гектаров за два года и семь дней я не подписал и не подпишу», - заявил он.

По информации Яцубки, в Севастополе на сегодня насчитывается около 140 проблемных строительных площадок, среди которых есть и самострои.