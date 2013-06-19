Госгорпромнадзор заявляет о массовых нарушениях в детских санаториях Крыма

Специалисты территориального управления Госгорпромнадзора в Крыму проверили 88 учреждений массового отдыха, оздоровления и лечения детей, расположенных на территории региона, и выявили 723 нарушения.

Как сообщила пресс-служба ведомства, наиболее характерные - не проводятся экспертные обследования зданий и сооружений, с их последующей паспортизацией, ежегодные (осенние и весенние) технические осмотры зданий и сооружений, работы по текущему ремонту зданий, не проводятся своевременно ремонтные работы по укреплению поврежденных конструкций зданий и сооружений.

"В связи с выявлением нарушений, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, вынесены 22 распоряжения о запрете (ограничении) работ, эксплуатации участков, производственных объектов, зданий, сооружений. Закрыты 142 объекта. К административной ответственности привлечены 42 человека, 22 из которых – главные руководители учреждений", - говорится в пресс-релизе.

Два оздоровительных учреждения не пустили инспекторов с проверками: центр "Алупкинский" Министерства обороны Украины и детский оздоровительный лагерь имени Казакевича.

Как сообщал УНИАН, 10-летняя девочка погибла и 11-летняя получила травмы из-за обрушения балкона санатория "Юность" в Симеизе в Крыму. Трагедия произошла вечером 30 мая. Часть балкона рухнула с 3-го этажа, когда на него вышли трое детей. Милиция проводит расследование. Спальный корпус санатория, где обвалился балкон, построен в 1906 году. "Юность" подчиняется Министерству здравоохранения Украины.

После ЧП Крым решил проверить безопасность всех детских санаториев.