Киевводоканал возобновил водоснабжение в Соломенском районе

Водоснабжение, которое отсутствовало в Соломенском районе из-за проведения ремонтных работ, возобновлено ранее запланированного срока, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на аварийную службу ПАО «АК «Киевводоканал».

В пресс-службе напомнили, что аварийные бригады ремонтировали водопроводную сеть в ночь с 17 на 18 июня. И уже 18 июня в 15:10 вода была подана во все дома. Водоснабжение было частично ограничено, а на верхних этажах – вообще отсутствовало по таким адресам: ул. Новополевая; ул. Патриотов; ул. Бориславская; просп. Отрадный; ул. Михаила Донца; ул. Академика Белецкого; ул. Академика Стражеско; бульв. Ивана Лепсе; ул. Качалова; ул. Попелянская; ул. Суздальская; ул. Николая Шепелева; ул. Танкистов.