ЕЭК разрешила беспошлинный ввоз плавучих гостиниц для сочинской Олимпиады

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение о полном условном освобождении от уплаты таможенных пошлин, налогов в отношении плавучих гостиниц в период проведения Олимпийских зимних игр в Сочи, сообщается в пресс-релизе комиссии.

От уплаты пошлин освобождаются только те морские пассажирские суда, которые будут временно ввозиться на территорию Таможенного союза для использования в качестве плавучих гостиниц в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, передает ПРАЙМ.

"Полное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов будет предоставляться по 31 марта 2014 года включительно", - пояснил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Виталий Гудин, слова которого приводятся в сообщении.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.