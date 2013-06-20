В Киеве подорожала аренда коммерческой недвижимости

Средняя заявленная стоимость аренды объектов коммерческой недвижимости Киева в мае 2013 года по сравнению с апрелем текущего года выросла на 4,6% до 17,6 долл. за кв. м.

Об этом сообщает агентство недвижимости Real Druzi в обзоре столичного рынка аренды коммерческой недвижимости.

«С мая 2012 по май 2013 общее количество объектов коммерческой недвижимости, выставленной на аренду, выросло на 12,9%. На протяжении мая 2013 года наибольшую долю предложений по-прежнему составляли офисные помещения - 67%. Доля предложений аренды объектов производственно-складской недвижимости составляла 21%, торговой - 12%», - говорится в обзоре Real Druzi.

По данным компании, в мае, по сравнению с апрелем арендные ставки квадратного метра офисов Печерского, Дарницкого и Оболонского районов снизились на 0,1%, 0,4% и 1,0% соответственно. Средняя заявленная цена аренды квадратного метра офисных помещений, расположенных в других районах, выросла в пределах от 2,1% до 10,5%.

Что касается объектов производственно-складской недвижимости то их средние заявленные арендные ставки в мае по сравнению с апрелем снизились только в Дарницком районе – на 0,4%. А наибольший рост наблюдался в Печерском районе - на 10,8%.

Торговые помещения в мае подешевели лишь в Днепровском районе – на 3,8%. Самое существенное увеличение средней заявленной стоимости аренды квадратного метра было у объектов торговой недвижимости, находящихся в Дарницком районе - на 15,2%.

Эксперты компании Real Druzi отметили, что значительных колебаний средней заявленной стоимости аренды квадратного метра объектов коммерческой недвижимости в июне не ожидается.

Как ранее сообщал УНИАН, средняя заявленная стоимость аренды офисных площадей в Киеве, по данным компании Real Druzi, в апреле 2013 года по сравнению с мартом текущего года выросла на 3,1% — до 19,06 долл. за кв. м. Средняя заявленная стоимость аренды производственно-складских площадей в Киеве в апреле выросла на 0,7% - до 6,05 долл. за кв. м. А стоимость аренды торговых площадей выросла на 2,9% - до 29,09 долл. за кв. м.

Справка УНИАН. Сеть агентств недвижимости Real Druzi - украинская компания, основной сферой деятельности которой является предоставление сервисов в сфере купли-продажи и аренды жилой и коммерческой недвижимости.

В базе компании представлено более 80 тыс. объектов жилой и коммерческой недвижимости Киева и Киевской области.