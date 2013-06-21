Суд возбудил дело о банкротстве управления Госфонда молодежного строительства

Хозяйственный суд Киева определением от 11 июня возбудил дело о банкротстве «Управления жилищного строительства» Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству», сообщила газета «Голос Украины» в пятницу.

Согласно сообщению, распорядителем имущества назначен Юрий Зарецкий.

Заявления кредиторов и санаторов принимаются в течение 30 дней с даты публикации объявления.

В определении суда, текст которого обнародован в Едином государственном реестре судебных решений, сообщается, что кредитором и инициатором банкротства выступила компания «Вист» (Харьков).

Суд также признал денежные требования к Управлению жилищного строительства Госфонда содействия молодежному жилищному строительству со стороны кредитора в размере 1,67 млн грн и ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Справка УНИАН. Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству работает по программе льготного кредитования строительства жилья молодым семьям, а также частичной компенсации кредитной ставки коммерческих банков. Программы фонда реализуются за средства государственного бюджета.

7 июля 2010 г. Кабмин передал Госфонд содействия молодежному жилищному строительству в сферу управления Минрегиона.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц – предпринимателей, основными видами деятельности «Управления жилищного строительства» Государственного специализированного финансового учреждения «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству» является инжиниринг, геология и геодезия, а также предоставления услуг технического консультирования в этих сферах.