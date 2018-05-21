Украинское ноу-хау: арест имущества невиновного

Ежегодно в исполнительную службу поступает 7-8 миллионов предписаний о взыскании долга. Большинство случаев касается уплаты небольших сумм, иногда – весомых. Тогда речь заходит об аресте имущества. Эта мера – один из наиболее эффективных способов «мотивации» должника выполнить взятые на себя обязательства.

Зачастую должник не спешит платить по счетам, до последнего откладывая расставание с «честно заработанными». Но иногда долги не погашаются по вполне объективным, хотя и банальным причинам. Например, из-за элементарного отсутствия денег. Между тем, сознательное уклонение от погашения займа сейчас тоже не редкость.

При любом раскладе должника ожидает встреча с государственным исполнителем, целью визита которого будет опись или арест имущества. Впрочем, все может состояться и без присутствия «провинившегося», и… совершенно не по его адресу.

В Украине отсутствует статистика, сколько имущества сограждан находится под арестом, тем более ошибочном. Но то, что такие случаи не редкость - факт.

Извините, ошибочка вышла

Причин ошибочного ареста имущества граждан несколько. «Дело в том, что суды не указывают в своих решениях идентификационных данных о должнике, кроме его фамилии, имени и отчества. Из-за чего арест накладывается на всех граждан с такими данными», - сообщил УНИАН чиновник Министерства юстиции на условиях анонимности.

«Кроме того, в исполнительном документе, который заполняет исполнительная служба, ранее было необязательно указывать такой реквизит должника как идентификационный код. Поэтому возникала путаница, и арестовывалось имущество всех граждан с такой же фамилией, именем и отчеством», - добавил директор Департамента контроля над исполнениями решений, рассмотрения обращений граждан и лиц Государственной исполнительной службы Украины Алексей Соломко.

В ходе общения с чиновниками выяснилось, что проблема ошибочного ареста имущества опасна и тем, что люди, подвергшиеся данной процедуре, порой не знают об этом. А когда узнают сногсшибательную новость, исправить ситуацию, то есть, снять арест, достаточно сложно.

«Если проходит несколько лет, потом найти в архивах информацию об аресте очень тяжело, а порой и вовсе не представляется возможным», - сказал источник в Минюсте, добавив, что в подобных случаях человеку приходится обращаться в суд, затрачивая при этом немало моральных сил и материальных средств.

Вне закона, но факт

В Украине до сих пор не редкость решения судов (особенно по административным правонарушениям), в которых должник не идентифицируется должным образом. Но, по нынешнему законодательству, исполнитель не имеет права накладывать арест, если нет идентификационных данных, поясняет Соломко.

Это подтверждает и юрист юридической фирмы «Лавринович и партнеры» Инна Рудник. «В исполнительном документе, на основании которого накладывается арест, согласно законодательству, помимо имени, фамилии, отчества и адреса должника должен указываться его индивидуальный идентификационный номер. Все эти данные должны быть отмечены в заявлении об открытии исполнительного производства и в дальнейшем внесены в реестр обременений движимого имущества или реестр вещных прав на недвижимое имущество», - пояснила она.

Впрочем, юрист признается, что на практике случается, когда в реестре вещных прав на недвижимое имущество или обременений движимого имущества содержится информация лишь относительно имени должника и ареста всего принадлежащего ему имущества, что не исключает ареста имущества совсем другого человека – с той же фамилией, именем и отчеством.

«Это может быть вызвано тем, что у суда, который выдал исполнительный документ, отсутствовала информация об идентификационном номере должника, ведь процессуальное законодательство при обращении в суд обязывает истца указывать фамилию, имя, отчество ответчика и его адрес, а другие сведения являются необязательными. Суд, в свою очередь, в постановлении о наложении ареста на имущество или решении указывает лишь ту информацию, которая значится в материалах дела. Но, в соответствии с законом, государственный исполнитель не имеет права принять исполнительный документ, если он не отвечает установленным требованиям. То есть, при отсутствии полной информации о должнике (имя, фамилия, отчество, адрес и идентификационный номер) запись об обременении не может быть внесена в реестр», - подчеркивает Рудник.

Все поправимо... через суд

Если все-таки случилась беда и Ваше имущество ошибочно арестовано, юристы советует обращаться к субъекту, который вносил соответствующую запись в реестр с требованием о внесении дополнительных сведений о должнике, как того требует законодательство, или обращаться в суд за защитой своих прав.

Впрочем, чиновники признают, что люди могут даже не догадываться об аресте имущества до тех пор, пока не начнут проводить с ним сделки.

«У многих людей проблемы возникают только тогда, когда они начинают решать вопрос отчуждения своего имущества (в основном, недвижимого), когда осуществляют какие-то сделки с недвижимостью. Вот тогда и узнают, что существуют какие-то ограничения», - отмечает Соломко.

По его словам, если человек уверен, что арест наложен на его имущество по ошибке, то ему, в первую очередь, нужно обратиться в исполнительную службу для выяснения ситуации. При этом чиновник не отрицает: придется немного «паморочиться» с доказательством того, что решение суда касалось другого человека – однофамильца. При отсутствии идентифицирующих данных в документе «пострадавшему» прямая дорога в суд с иском об освобождении имущества из-под ареста.

В юридической компании «Касьяненко и Партнеры» утверждают, что в их практике неоднократно приходилось иметь дело с незаконным наложением ареста на имущество.

«Бывали случаи, когда арест на имущество был наложен неправомерно, с нарушением процедуры, с несоблюдением сроков и т.д. В большей части удавалось доказать неправомерность ареста и по решению суда его отменить», - говорит старший партнер «Касьяненко и партнеры» Виктория Онопко.

Между тем, по ее словам, собственники имущества, чьи права были нарушены, зачастую не прибегают к процедуре обжалования только потому, что не имеют должного уровня правосознания, и получив по почте постановление государственного исполнителя о наложении ареста лишь принимают это к сведению.

Виктор Нагорский (УНИАН)