В Киеве в этом году заменят 32 км наиболее изношенных тепловых сетей

В этом году ПАО «Киевэнерго» заменит 32 км наиболее изношенных сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения во всех районах столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в межотопительный период планируется реконструировать 7 км магистральных трубопроводов больших диаметров и 25 км распределительных сетей.

Наиболее масштабное перекладывание сетей специалисты будут осуществлять на Борщаговке, Нивках, Теремках, Оболони, Троещине и в центральных районах столицы.

Все эти участки были выбраны компанией из-за высокого уровня изношенности и поврежденностей.

В этом году «Киевэнерго» акцентирует особое внимание на реконструкции магистральных трубопроводов больших диаметров – от 500 до 1200 мм

Наибольший объем работ планируется осуществить на пересечении улиц Лаврской и Старонаводницкой, на улицах Промышленной, Анри Барбюса, Щербакова, Московском проспекте и Железнодорожном шоссе. Перекладывание распределительных сетей будет осуществляться на улицах Глушкова, Заболотного, Приозерной, Маяковского, Жолудева, Бальзака, Каштановой и др.

Изношенные участки сетей централизованного отопления будут заменять на современные предварительно изолированные трубопроводы, срок эксплуатации которых составляет до 50 лет. А трубопроводы горячего водоснабжения будут перекладывать современными пластиковыми трубами.

В текущем году на развитие теплового блока столицы – замену теплосетей, модернизацию и ремонт котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктов и др. – «Киевэнерго» планирует направить более 270 млн. грн. Работы будут осуществляться за счет инвестиционной программы компании на 2013 год.