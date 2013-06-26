Отвод земли для градостроительных нужд упрощается - эксперт

Власть постепенно ликвидирует наиболее существенные законодательные препятствия для выделения государственных и коммунальных земельных участков, которые сама же и создала. Такое мнение высказал УНИАН партнер юридической компании «Jurimex» Александр Шишканов.

«Принимая во внимание, что на сегодня любая градостроительная документация отсутствует в большинстве населенных пунктов, а ее разработка требует бюджетных средств и времени, предоставление земельных участков для строительства любых объектов, изменение целевого назначения участков частной собственности с начала 2013 является заблокированным. Лица, получившие разрешения на отвод земельных участков до 2013 года, пока не могут утвердить соответствующую землеустроительную документацию в органах власти и зарегистрировать права в соответствии с законом. В случае подписания Президентом Украины закона от 21 июня 2013 проблема наличия градостроительной документации территорий будет отложена до 2015 года (это будет вторая отсрочка), - поясняет юрист.

Напомним, что 16 июня 2013 вступили в силу изменения в законы Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их отягощений», «О Государственном земельном кадастре» и другие. Согласно указанным изменениям отменены нормы законов, по которым предоставление в собственность и пользование органами власти земель государственной и коммунальной собственности возможно при условии государственной регистрации права собственности на такие участки.

Как отмечает Шишканов, учитывая, что для такой регистрации орган должен был предварительно заказать землеустроительную документацию, зарегистрировать земельный участок с присвоением кадастрового номера, законное предоставление земли в собственность или пользование ранее фактически исключалось.

Как сообщал УНИАН, 21 июня 2013 Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Заключительные положения Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» относительно отсрочки запрета на отвод земельных участков.

Указанным законом перенесено вступление в силу норм частей 3, 4 статьи 24 Закона «О регулировании градостроительной деятельности» с 1 января 2013 на 1 января 2015.

Согласно указанным нормам, вступившим в силу 1 января 2013, предоставление государственных и коммунальных земель в собственность и пользование для градостроительных нужд допускается исключительно при наличии градостроительной документации соответствующей территории - плана зонирования или детального плана территории. Изменение целевого назначения земельного участка, что не соответствует указанной документации, запрещается.