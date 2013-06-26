Янукович: строительство региональных автодорог - одна из главных задач на 2014 год

16:10, 26 июня 2013
Недвижимость
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Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что восстановление и строительство региональных автомобильных дорог - одна из главных задач власти на 2014 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, это он подчеркнул во время встречи с кандидатами на должности глав районных государственных администраций.

«На следующий, 2014 год мы готовимся к строительству региональных дорог», - сказал Янукович.

По словам Президента, подготовка к реализации этой программы уже начата. В частности, запланировано строительство профильных заводов, планируется закупка необходимых материалов. «Эта работа уже спланирована, и она уже идет», - отметил Янукович.

«Понятно, что все дороги за год мы не построим, но мы должны построить подавляющее большинство жизненно важных дорог», - подчеркнул Янукович, добавив, что «из года в год мы будем эту программу выполнять».

Обращаясь к кандидатам на должность главы райгосадминистрации, Президент отметил необходимость определения первоочередности работ в каждом из регионов.

Глава государства обратил внимание на общую актуальность вопроса восстановления и строительства дорог для Украины, в частности в контексте задач модернизации работы «скорой помощи».

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр Александр Вилкул заявил, что улучшение качества дорог потребует увеличения ежегодного финансирования до 40 млрд грн с 16,9 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2013 год.

В марте премьер-министр Украины Николай Азаров инициировал изменение государственного управления автодорожной отраслью посредством, прежде всего, разделения функции проектирования строительства и приема в эксплуатацию автомобильных дорог. «Монополия «Укравтодора» в этой сфере недопустима», - сказал глава правительства.

Выступая на заседании совета регионов при Президенте Украины 21 марта Николай Азаров сказал, что для ремонта около 170 тыс. км дорог Украине потребуется 500 млрд грн.

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