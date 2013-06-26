«Буковель» готов вложить 1 млрд долл. в инфраструктуру для зимней Олимпиады-2022

Горнолыжный курорт «Буковель» (Ивано-Франковская область) готов вложить 1 млрд долларов в создание инфраструктуры, необходимой для проведения зимних Олимпийских игр 2022 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации, такое предложение сегодня озвучил на совещании в облгосадминистрации директор ООО «Скорзонера», которое владеет туркомплексом “Буковель”, Александр Шевченко.

По его словам, горнолыжный комплекс «Буковель» готов провести на своей территории 30% соревнований будущей зимней Олимпиады, 7 олимпийских дисциплин, если Украина и Ивано-Франковская область, в частности, получат шанс на их проведение.

Председатель областной государственной администрации Михаил Вышиванюк, который инициировал это тематическое совещание с участием своих заместителей, глав райгосадминистраций и представителей горисполкомов городов областного значения, одобрил достаточно большой перечень конкретных предложений ГК «Буковель», которые презентовал директор ООО «Скорзонера». По мнению председателя облгосадминистрации, задача Ивано-Франковской области заключается в том, чтобы показать свои потенциальные олимпийские возможности и целенаправленно работать в этом направлении.

Как сообщал УНИАН, 14 июня на форуме «Украина и партнеры» вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул сообщил, что Украина в ноябре 2013 года намерена подать заявку на право проведения зимней Олимпиады 2022 года.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович заявлял, что Украина рассматривает возможность проведения зимней Олимпиады-2022 вместе с Польшей и Словакией.