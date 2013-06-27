С начала года в столице демонтировали почти 3,4 тыс. МАФов

С начала 2013 года в столице демонтировали 3379 малых архитектурных форм.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом во время расширенного заседания Коллегии КГГА сообщил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды Сергей Садовый.

В частности, он заметил, что силами КП «Киевблагоустройство» демонтировано 883 временных сооружения, что на 62% больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, с начала года инспекторы профильного департамента вручили 3211 предписаний и составили 933 прокола, в результате чего 528 временных сооружений были демонтированы владельцами киосков. Еще 1419 МАФов, согласно утвержденным графикам, и 549 новых временных сооружений демонтировали районы.

«Отсутствует системная работа комиссий в районах. Они не до конца выполняют утвержденный недельный график демонтажа и работают на статистику, а не на реальные места наибольшего скопления киосков. Кроме того, эффективность проведения демонтажных работ в столице демонстрирует увеличение сопротивления, в частности, речь идет о появлении судебных решений с запрещением проведения демонтажных работ. Суды города вмешиваются в хозяйственную деятельность и осуществляют неприсущую им функцию. Теперь на проработке в департаменте находится 39 судебных дел относительно демонтажа временных сооружений», – сказал Садовый.

Он добавил, что работа сотрудников департамента осложняется при проверке разрешительных документов у предпринимателей, которые осуществляют весенне-летнюю торговлю.

По результатам проведенной проверки функционирования средств передвижной торговой сети (автокафе, киосков-автоприцепов, автокофеен) определено, что они не являются временными сооружениями, и эксплуатируются с использованием газового оборудования. По словам Садового, Киевсовет должен принять решение относительно жесткого перечня разрешительных документов на такой вид деятельности.

«Для эффективной борьбы с незаконными малыми архитектурными формами, стихийной торговлей и торговлей «на колесах» необходимо увеличить значимость административного протокола, то есть увеличить сумму взысканий и упростить процедуру их составления к нарушителям в этой сфере», – считает Садовый.