Кипрская ТММ увеличила чистый убыток почти на 14%

Компания TMM Real Estate Development plc (Кипр), владеющая девелоперско-строительной компанией «Т.М.М.» (Киев), в 2012 году увеличила чистый убыток на 13,8% по сравнению с 2011 годом – до 22,187 млн долл.

Об этом говорится в консолидированном финансовом отчете компании за прошлый год.

Как сообщается в отчете, доход TMM Real Estate Development за прошедший год сократился на 37,3% - до 29,663 млн долл. Валовая прибыль компании сократилась на 14,8% - до 4,942 млн долл. А валовой убыток увеличился более чем в два раза - до 10,247 млн долл. При этом активы компании за указанный период выросли до 361,2 млн долл., что на 4,7% больше, чем в 2011 году.

По словам финансового директора компании Ларисы Чивуриной, ухудшение финпоказателей в 2012 году связано с падением спроса на недвижимость в Украине.

"Ухудшение финансовых результатов в 2012 году в большой степени стало результатом снижения спроса на жилую и коммерческую недвижимость в Украине», - цитирует пресс-служба Чивурину.

Тем не менее, по словам финдиректора,в первом квартале 2013 года заметен рост продаж. Для увеличения денежных поступлений, по ее словам, компания планирует принимать участие в тендерах, а также усилить рекламную кампанию.

Как сообщал УНИАН, ТММ в первом квартале 2013 года увеличила объем продаж недвижимости во введенных в эксплуатацию и строящихся объектах на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 42,5 млн грн.

Справка УНИАН. «ТММ» – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности – строительство жилых комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов. С момента основания компания реализовала 32 проекта недвижимости общей площадью свыше 600 тыс. кв. м в Киеве, Харькове, Житомире и Ялте.

Глобальные депозитарные расписки компании ТММ котируются на Open Market Франкфуртской фондовой биржи с мая 2007 года.